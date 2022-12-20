«التموين»: ضبط 150 طن أرز شعير بأحد مخازن البحيرة

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتو على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول موقف تسيير الحملات الرقابية، وضبط منظومة توريد الأرز الشعير والأرز الأبيض فى ضوء قواعد العمل والمنظمة لموسم التداول والتوريد.





وضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، ‏‏150 طن أرز شعير بأحد المخازن بالدلنجات، وتم التحفظ عليها، وأشار التقرير الوارد إلى سيادته أن ‏مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة تسيير حملات على ‏المخازن وكذلك المضارب للتأكد من التزامهم بضوابط العمل، وكذلك حصر الكميات الموردة أولا بأول. وصرح المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال، أن وزير التموين كان ‏قد أصدر توجيهاَ وزاريًا الأسبوع الجارى لتنظيم تداول الأرز الأبيض ‏والشعير وكذلك السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز ‏الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم بالإضافة إلى حرية تداول ‏ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات. كما وجه المحافظ بتشديد الرقابة للتأكد من ‏الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن ومد تسليم الإخطارات ‏المقدمة من حائزى الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار ‏والمضارب وغيرهم حتى 25-12-2022، ومد موسم التوريد حتى منتصف ‏يناير 2023.‏

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