الزمالك يتقدم على الحرس بهدف يوسف أسامة فى أول 15 دقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 07:29 مساءً - مرت أول 15 دقيقة من عمر لقاء الزمالك وحرس الحدود التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد.

وسجل يوسف أسامة نبيه هدف التقدم للزمالك بتسديدة نموذجية من خارج منطقة الجزاء، ليتقدم لفريقه بهدف مبكر.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد -أحمد فتوح، خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "اوباوما" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف حسن وسامسون أكينولا.

وضم تشكيل حرس الحدود كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد -أحمد فتوح، خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "اوباوما" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف حسن وسامسون أكينولا.

يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن المارد الأحمر المتصدر حيث جمع الفارس الأبيض نقاطه من 7 مباريات فاز في 5 مواجهات وتعادل في 2.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 18 في الجدول برصيد 3 نقاط جمعهم من 7 مباريات ولم يحقق أي فوز وتلقى 4 هزائم وتعادل في 3 مواجهات.

يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن المارد الأحمر المتصدر حيث جمع الفارس الأبيض نقاطه من 7 مباريات فاز في 5 مواجهات وتعادل في 2.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 18 في الجدول برصيد 3 نقاط جمعهم من 7 مباريات ولم يحقق أي فوز وتلقى 4 هزائم وتعادل في 3 مواجهات.