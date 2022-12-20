الرئيس السيسى يشارك فى قمة خماسية على هامش مؤتمر "بغداد للتعاون" بالأردن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 07:29 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، فى البحر الميت بالأردن، فى قمة خماسية بين مصر، والأردن، والعراق، والكويت، وفرنسا، وذلك على هامش مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" بالأردن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد شارك اليوم، في البحر الميت بالأردن، في قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، وذلك إلى جانب كلٍ من عاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة تناولت تطورات وسبل تعزيز مسار التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربي والشرق الأوسط على أكثر من صعيد.