السيسي وماكرون يؤكدان الحرص على التعاون لمساعدة العراق على تثبيت دعائم الاستقرار

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 07:28 مساءً - تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في البحر الميت بالأردن، مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، عدد من موضوعات علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، وكذلك تبادل وجهات النظر والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التباحث بشأن "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، مع التأكيد في هذا السياق على حرص البلدين على التعاون والتنسيق لمساعدة الجانب العراقي على تثبيت دعائم الاستقرار والأمن الداخلي في العراق الشقيق.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في البحر الميت بالأردن، مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية،

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الثانية من مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، بمشاركة عدد من دول الجوار والدول الصديقة.

وجاءت مشاركة الرئيس في إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، والحرص على ضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى البناء على النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التي انعقدت في أغسطس 2021، وذلك من خلال مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف حل المشاكل بالمنطقة، فضلاً عن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

كما شهدت الزيارة عدداً من اللقاءات الثنائية للرئيس مع الزعماء المشاركين بالمؤتمر، بما فيها مع شقيقه العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين مصر والأردن، وحرص البلدين الشقيقين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.