وزير الطيران يبحث مع سفير بلغاريا بالقاهرة تعزيز التعاون فى مجال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 07:28 مساءً - استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى ، اليوم السفير ديان أنجيلوف كاتراتشيف سفير دولة بلغاريا بالقاهرة حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال النقل الجوى ودفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من بلغاريا بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران .

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالسفير البلغارى والوفد المرافق له مؤكداً على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وبلغاريا والتي تشهد تقارباً وتعاوناً في كافة المجالات وخاصة مجال الطيران المدنى.. ويعمل الجانبان المصرى والبلغارى على دعمها باستمرار من خلال زيادة مجالات التعاون والاستثمار .

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات من بينها مناقشة آليات التعاون بين وزارة الطيران وهيئاتها وشركاتها التابعة والحكومة البلغارية وسبل زيادة الحركة الجوية والشحن الجوى بين البلدين خلال الفترة القادمة .

ومن جانبه أعرب السفير ديان كاتراتشيف عن سعادته بهذا اللقاء والذى يأتى فى ضوء دعم التعاون بين البلدين فى مختلف مجالات صناعة النقل الجوى مؤكداً أن بلغاريا تسعى لمزيد من التعاون مع جمهورية مصر العربية فى هذا الشأن .. وأضاف أن الشعب البلغاري مهتم بزيارة المقاصد السياحية المصرية لما تتمتع به من تنوع وتميز