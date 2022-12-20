رسالة السيسى إلى الشعب العراقى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى فى رسالته إنه يتقدم بخالص التهنئة على استكمال الاستحقاقات الدستورية، ونثمن التضحيات الغالية التى تكبدها الشعب العراقى. وأشاد بمساعى العراق لإطلاق مشروعات إعادة الإعمارن وأكد على دعم مصر لجهود ترسيخ مفهوم الوطن الامن والمستقر وحققتم الكثير فى سبيل استعادة بلادكم وعليكم الاستكمال، وأكد أن العراق يبقى إحدى قلاع العروبة ومن أهم مراكز الحضارة.

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