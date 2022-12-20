الخارجية تحذر المصريين من التعامل مع شركات غير شرعية للسفر إلى عمان

جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة الخارجية من الشركات والكيانات غير المسؤولة باستغلال رغبة بعض المواطنين الراغبين فى سلطنة عمان، فى تيسير عملية سفرهم بواسطة تأشيرات سياحية، بغرض العمل دون الحصول على عقد عمل موثّق.





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