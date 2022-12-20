عاجل.. الرئيس السيسى يشارك فى الأردن بقمة خماسية مع العراق والكويت وفرنسا

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، فى البحر الميت بالأردن، فى قمة خماسية بين مصر، والأردن، والعراق والكويت، وفرنسا، وذلك على هامش مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، بالأردن.





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