محافظ الدقهلية يعتمد 415 مخططًا جديدًا لمدن وقرى المحافظة خلال عامين

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم الثلاثاء، تعديل 26 من المخططات التفصيلية للقرى بمراكز محافظة الدقهلية ليصل إجمالى ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على مستوى المحافظة إلى 415 مخططًا جديدًا ومعدلاً منذ بداية عام 2020 وحتى الآن، وذلك طبقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها فى المدن المصرية وطبقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.





وأشار المحافظ - فى تصريح اليوم - إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التى تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية، موضحًا أنه سيتم قريبًا البدء فى تحديث الأحوزة العمرانية لقرى المحافظة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين. من جانبها، قالت المهندسة سماح المحمدى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة إن المخططات التى تم اعتمادها اليوم تشمل قرى "مبارك والسلام بمركز ومدينة السنبلاوين وقرى كفر الأمير عبدالله وأبو صير بمركز تمى الأمديد وقرى دار السلام ودميرة وسرسرق وكفر العرب وميت نابت بمركز طلخا وقرى كرم الجديدة وشاوه وأويش الحجر وكفر الشنهاب وميت خميس وكفر الموجى وميت بدر خميس ومجر وكفر بدواى القديم والريدانية والنزهة بمركز المنصورة وقرية الأحمدية بمركز المنزلة وقرية مبارك بمركز بنى عبيد وقرية أبوطة بمركز دكرنس وقرية الحامدية بمركز منية النصر وقرية الطيبة بمركز نبروه وقرية شيوة الغربية بمركز أجا وقرية بسنديلة بمركز بلقاس". وأضافت أنه يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة وجميع الأجهزة المختصة.

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