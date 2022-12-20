شاهد أهداف مباراة الاهلي وفاركو في الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 06:30 مساءً - انتهي الشوط الأول بين الاهلي وفاركو بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً ، باستاد برج العرب بالإسكندرية ، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف التقدم للاهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 30 ، ونجح فاركو في العودة سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 36 عن طريق أحمد شريف .

ويلعب الأهلي مباراة فاركو ، بتشكيل مكوّن من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأحمد عبدالقادر، وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، وكريم فؤاد.

خط الهجوم: برونو سافيو.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : جابر كامل _ رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد صغيري

خط الوسط : محمود حمادة_ أحمد البحراوي – شكري نجيب

خط الهجوم : عمرو جمال – أحمد شريف

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من:

محمود السيد_ كينجسلي سوكاري _ جيفرسون إينكادا _ ياسين مرعي _ محمود عماد _ علي بهيج _ زكريا شيكا _ عزمي غوما _ رزقي حمرون.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، حقق الفوز فى ستة لقاءات وتعادل فى مباراة ولم يخسر وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، وفى المقابل يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 7 نقاط بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 5.

وتقابل الأهلي ضد فاركو، مرتين في الدوري، بعد صعود البرتقالي للدرجة الممتازة في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، وفاز الأهلي مع بيتسو موسيماني في مباراة الدور الأول (الجولة 11) بنتيجة 4-1، وكان مجدي عبد العاطي مدرب فاركو في ذلك الوقت، وجاءت أهداف المارد الأحمر، عن طريق محمد مجدي أفشة "هدفين" ومحمد شريف وحسين الشحات، فيما سجل أحمد الصغيري هدف فاركو، أما المواجهة الثانية كانت في الجولة 28، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وكان ريكاردو سواريش مدربا للأهلي وقتها، مقابل تواجد نونو ألميدا مع فاركو.