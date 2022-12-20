عاجل- السيسى والملك عبدالله ورئيس وزراء العراق يعقدون قمة ثلاثية بالأردن

جدة - نرمين السيد - وشارك الرئيس السيسى إلى جانب كل من عاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ورئيس الوزراء العراقى السيد محمد شياع السودانى. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تناولت تطورات وسبل تعزيز مسار التعاون الثلاثى المشترك فى مختلف المجالات بين الدول الثلاث، فى إطار العلاقات التاريخية والأخوية التى تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية فى المنطقة، التى تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربى والشرق الأوسط على أكثر من صعيد.

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