رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تمت الدعوة لهذا الاجتماع بمناسبة بدء الاستعدادات والترتيب لموسم الحج المقبل، وقال إن هناك اجتماعات تنسيقية تم عقدها بالفعل مع أشقائنا فى المملكة العربية السعودية بشأن موسم الحج، حيث تمت مناقشة مختلف التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.
واستعرض وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع، الجهود التى قامت بها الأطقم الطبية خلال موسم الحج الماضى، لافتا إلى أننا ننتظر الإفادات التى ترد إلينا من الأشقاء فى المملكة فيما يخص الإجراءات الصحية المطلوب اتخاذها، مؤكدا فى هذا الإطار استعداد الوزارة التام لكافة الخدمات الصحية المطلوب توفيرها.
فيما أكد وزير الأوقاف، من جانبه، أهمية الالتزام بما تم تطبيقه العام الماضى بشأن عدم تخصيص حج على نفقة الدولة، إلى جانب تقليل أعداد البعثات الخدمية لتكون عند الحد الأدنى، وبدون بدلات سفر.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى الاستعدادات التى تقوم بها الوزارة فيما يخص حج القرعة والجمعيات، كما قدمت عددا من مقترحات الوزارة للضوابط المنظمة لها.
ونوّه مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية إلى أن الاجتماع التحضيرى مع الجانب السعودى شهد توافقا حول عدد من الموضوعات اللوجيستية، بالإضافة إلى الآلية الجديدة للتعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج، وكذلك التعاقدات الخاصة بإقامتهم على نظام المسار الإلكترونى السعوديّ، فضلا عن آليات التنسيق المبكر مع هيئة الطيران السعودى؛ من أجل استصدار تصاريح الهبوط بالمطارات.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستمرار الاجتماعات التحضيرية التى تتم بين الجهات المصرية المعنية، وكذا الاجتماعات التنسيقية مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية؛ من أجل ضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للحجاج المصريين، وتيسير كافة شئونهم، مع إلغاء الحج على نفقة الدولة لهذا العام، وتقليل أعداد بعثات خدمة الحجيج إلى حدها الأدنى.
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