بمشاركة يابانية.. افتتاح أول قسم تعليمى لضفائر السيارات بـ 6 أكتوبر (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح اليوم الثلاثاء، تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قسم "فنى كهرباء وتجميع ضفائر السيارات" وذلك بالمدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج-تأسيس عسكرى- بمدينة السادس من أكتوبر، كمساهمة مجتمعية من شركة "سوميتومو" اليابانية ومصانعها بجمهورية مصر العربية، ضمن خطة الدولة للنهوض بالتعليم الفنى.





جاء ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى التعليم الفنى والمزدوج، وإضافة أقسام جديد لمواكبة سوق العمل، ودفع عجلة الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وتقوم فكرة التعليم والتدريب المزدوج على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمصانع والشركات الكبرى، لخلق منظومه تعليمية متكاملة هدفها تخريج فنيين ماهرين قادرين على العمل بكفاءة فى سوق العمل المصرى. يدرس الطالب مهنة فى أحد التخصصات صناعية، زراعية، تجارية، فندقية، داخل مدرسة للـتعليم الفنى المزدوج ليتلقى بها التعليم النظرى والتدريب الأساسى للمهنة، ويستكمل تدريبه العملى داخل منشأة تدريبية ذات جودة التى يتم توفيرها من قبل مقدم خدمة ووحداته الفرعية داخل المحافظات المختلفة، ومتابعته بانتظام أثناء التدريب العملى فى المنشأة التدريبية.

يقضى الطالب يومين أسبوعيا فى المدرسة لتلقى الجزء النظرى والتدريب العملى الأساسى فى أى مهنة يختارها، ويقضى الطالب أربعة أيام أسبوعيا بالمنشأة التدريبية (الشركة) لتلقى التدريب العملى فى نفس المهنة.

جدير بالذكر أن قسم فنى لكهرباء وتجميع ضفائر السيارات بالمدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالحى السادس، يضم 34 طالب جميعهم من الفتيات، وجاء ذلك بناء على دراسة علمية أثبتت أن الفتيات هن الأجدر فى تجميع ضفائر الكهرباء للسيارات، حيث أنه عمل دقيق ويحتاج لمهارات خاصة.

حضر حفل الافتتاح لفيف من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالجيزة، والمهندس سامح عصمت مدير المدرسة، والعميد ياسر حسن القائد العسكرى للمدرسة، والمهندسة دعاء عبدالحميد مدير عام الوحدة الإقليمية للتعليم والتدريب المزدوج، ومحمد همام المدير التنفيذى لشركة سوميتومو إليكتريك إيجيبت، وعدد كبير من قيادات الشركة، على رأسهم الأستاذة مى عاشور مدير الموارد البشرية، والمسؤولة عن تجهيز قسم ضفائر الكهرباء بالمدرسة، والمهندس أسامة العرقسوسى المشرف العام على الوحدة الإقليمية لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، كما حضر الحفل الأستاذة شيرين صبرى رئيس لجنة التعليم بمجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر.