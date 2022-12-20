«الرعاية الصحية» تبحث التعاون المشترك مع مجلس الضمان الصحى السعودى (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الدكتور شبَّاب بن سعد الغامدى، الأمين العام لمجلس الضمان الصحى السعودى، والمهندس جمال عبدالناصر، رئيس مجلس إدارة شركة MetWay، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.





وفى مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد السبكى بالزائرين معربًا عن سعادته لفتح قنوات التواصل لتبادل الخبرات، وبحث أوجه التعاون مع مجلس الضمان الصحى السعودى، والشركات الرائدة فى القطاع الطبى وتكنولوجيا الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية، مما يساهم فى مزيد من تطوير خدمات الرعاية الصحية بالبلدين، مؤكدًا مزيد من التعاون ما بين الجانبين المصرى والسعودى خلال الفترة القادمة.

وناقش اللقاء، نتائج زيارة الأمين العام لمجلس الضمان الصحى السعودى، والوفد السعودى رفيع المستوى المرافق له، للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والتى شملت زيارة مجمع الإسماعيلية الطبى ومركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك ومركز طب أسرة المعمل المشترك العرايشية، والتعرف على التجربة المصرية الرائدة فى التغطية الصحية الشاملة وتطور خدمات الرعاية الصحية، والاتجاه نحو تطبيق أحدث نظم الرعاية الصحية المتكاملة والتكنولوجيا الصحية والميكنة والتحول الرقمى للخدمات، ومواكبتها التطورات المتسارعة فى مجال الرعاية الصحية عالميًا.

وبحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والسعودى خلال الفترة القادمة، فى مجالات الرعاية الطبية المتقدمة وتكنولوجيا الرعاية الصحية، ونقل التجربة المصرية الرائدة فى التغطية الصحية الشاملة إلى الدول العربية للاستفادة من خبراتها، والفرص الاستثمارية التى أتاحتها منظومة التأمين الصحى الشامل للمشاركة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية وتكاملها للمنتفعين.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية زيارة الأمين العام لمجلس الضمان الصحى السعودى، والوفد السعودى رفيع المستوى المرافق له، لزيارة المنشآت الصحية بالإسماعيلية، والإطلاع على الإنجازات التى تحققت فى قطاع الرعاية الصحية على أرض مصر، والاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مما يساهم فى تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية فى الوطن العربى كله.

وتابع الدكتور أحمد السبكى: نسعى لتبادل الخبرات فى مجال الرعاية الصحية والضمان الصحى، مؤكدًا مزيد من التعاون والاستثمار بين مصر والسعودية فى مجال الرعاية الصحية خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس الضمان الصحى السعودى، بالتجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل، والطفرة التى أحدثتها الهيئة بمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، ومنها استراتيجيات إدخال تقنيات طبية جديدة للعلاج والتحول الرقمى للخدمات، مشيرًا إلى أن هذا التطور من أكبر الطفرات التى حدثت فى أى دولة، ومؤكدًا أن ذلك يعكس التوجهات والإرادة السياسية بمصر لتطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى معايير الجودة العالمية.

وتابع: سعدت بزيارة مجمع الإسماعيلية الطبى، وسرّنى ما رأيت من اهتمام ورعاية للمرضى من قِبل الممارسين الطبيين وفريق العمل الرائع، مضيفًا ما شهدناه فى محافظة الإسماعيلية نموذج نجاح متميز يُحتذى به فى الدول العربية ويستحق الإشادة، ومشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار الحرص على خلق قنوات تواصل فعالة مع الجانب المصرى الشقيق للوقوف على آخر ما توصل إليه قطاع الرعاية الصحية والاستفادة وتبادل الخبرات، ومؤكدًا مزيد من التعاون بين الجانبين المصرى والسعودى خلال الفترة القادمة.

وعلى هامش اللقاء أهدى الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدروع التذكارية، للدكتور شبَّاب بن سعد الغامدى، الأمين العام لمجلس الضمان الصحى السعودى، والمهندس جمال عبدالناصر، رئيس مجلس إدارة شركة MetWay، مثمنًا جهودهم فى الارتقاء بمستوى قطاع الرعاية الصحية فى المملكة العربية السعودية، وانعكاسات ذلك على تقدم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بالمنطقة العربية كلها.