محافظ بنى سويف يوجه بالحد من الزيادة السكانية والسلوكيات الصحية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم بأهمية التوعية والعمل الجاد ليكون المواطن شريكا أساسيا فى الدفع بالجهود فى هذا المجال، مطالبا بضرورة رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمختلف شرائح المجتمع بأهمية الحد من الزيادة السكانية والسلوكيات الصحية مع التركيز على القطاع الريفى والقرى والنجوع، من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو.





جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء الاجتماع الدورى للمجلس الإقليمى للسكان، بحضور بلال حبش نائب المحافظ ونجلاء محمود الصاوى مديرة المجلس الإقليمى للسكان بالمحافظة، وأعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى القطاعات. ناقش الاجتماع - وفقا لبيان - عددًا من المحاور والموضوعات تضمنت توصيات الاجتماع الأخير الذى عقد مطلع يوليو الماضى، وما تم تنفيذه من تلك التوصيات، والتى تضمنت الإشارة إلى تكثيف الندوات بقرى حياة كريمة بجانب تنفيذ حزمة من الأنشطة وشملت قيام مركز الإعلام بعقد 10 ندوات عن الصحة الإنجابية بجميع مراكز المحافظة، علاوة على تنفيذ 24 ندوة عن اقضية السكانية بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والثقافة ضمن مبادرة تنمية الأسرة المصرية، وعقد 7 ندوات توعوية لأولياء الأمور خلال النشاط الصيفى بالتعاون بين إدارة تكافؤ الفرص والتربية السكانية بالتعليم والصحة، إضافة إلى قيام المجلس القومى للمرأة بتنظيم 1200 زيارة منزلية من خلال حملة طرق الأبواب، وعقد 103 جلسة من جلسات الدوار، فيما نفذت الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة عدد 80 جلسة توعية من الشباب للشباب بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة. وأضاف المحافظ أنه تلاحظ انخفاض عدد المواليد خلال الربع الحالى مقارنة بالربع المناظر بجميع مراكز المحافظة بفضل ارتفاع معدلات التغطية للسيدات باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، بينما تبين انخفاض سنوات الحماية المحققة على مستوى المراكز الإدارية،علاوة على وضع مستهدف للسيدات المحميات من خلال قطاع السكان بالوزارة أعلى من العام الماضى لتنفيذ مبادرة تنمية الأسرة المصرية، وتوقف مشروع " 2 كفاية ".

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