حياة كريمة.. الكشف الطبى على 1219 حالة بمركز بسيون

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكى إن الجامعة نظمت على مدار يومين قافلة طبية إلى قرية شبراطو مركز بسيون أسرت عن توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان على 1219 حالة ضمن حياة كريمة".





وأوضح زكى - وفقا لبيان أن القافلة تأتى ضمن توسيع نطاق الخدمات الطبية التى تقدمها الجامعة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا فى كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان. وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة شهدت مشاركة كلية الطب بالتعاون مع كلية التمريض التى قدمت محاضرات توعوية فى التغذية والاسعافات الأولية فى حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التى تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة فى مبادرة "100 مليون شجرة". كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 180 مواطنا، بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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