وزير التعليم العالى: تفعيل المشروع القومى لرفع اللياقة البدنية لدى الطلاب

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ضرورة تفعيل المشروع القومى لرفع اللياقة البدنية لدى الطلاب وتعزيز القدرات العقلية لديهم، مشيرًا إلى ضرورة التعرف على مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب الجامعات المصرية، ورفع كفاءة لياقتهم البدنية، من خلال قياس مستوى اللياقة البدنية لكل طالب بالجامعة، وعمل متوسط حسابى لكل صف دراسى، ووجود خريطة للياقة البدنية على مستوى الجامعات.





جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أيمن عاشور لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، بحضور الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد، وأحمد الشيخ أمين صندوق الاتحاد والوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وثمن عاشور جهود الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات فى تنظيم بطولة العالم للجامعات للإسكواش بالتعاون مع الاتحاد الرياضى الدولى للجامعات، والتى أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 7-13 نوفمبر الماضى، معبرًا عن سعادته بالفوز بالبطولة، ومجددًا تهنئته للاعبين المصريين الفائزين بالبطولة، مؤكدًا أن التنظيم المتميز لهذه البطولة يعكس قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية العالمية، فى ضوء الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.

وشدد الوزير على أهمية الاستمرار فى العمل على صقل وتنمية مواهب ومهارات شباب الجامعات فى المجالات الرياضية، والثقافية، والفنية؛ وتوفير الرعاية اللازمة لهم؛ لتظل الجامعات المصرية داعمًا أساسيًّا فى إظهار مواهب ومهارات الشباب، وتقديم أبطال يرفعون اسم مصر عاليًا فى مختلف المجالات والمنافسات المحلية، والإقليمية، والدولية.

وناقش المجلس الترتيبات والإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بعدد من الفعاليات الرياضية، منها: انطلاق دورى كرة القدم للجامعات والمعاهد العليا المصرية للعام الدراسى الجارى، وأسبوع شباب الجامعات المقرر إقامته العام القادم بجامعة حلوان، واستضافة مصر لبطولة العالم للجامعات لكرة اليد خلال عام 2024 بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

ووافق المجلس على مشاركة منتخب الجامعات المصرية فى البطولة العربية الجامعية لكرة القدم صالات للطلاب "بطولة زايد الثانية" والتى ستقام خلال الفترة من 23-31 ديسمبر الجارى بمدينة أبو ظبى الإمارات العربية المتحدة، كما وافق المجلس على إقامة دورة رياضية خلال عام 2023 بجامعة حلوان فى الألعاب التالية: الكرة الطائرة "طلبة، طالبات" كرة سلة ثلاثى "طلبة، طالبات" تنس الطاولة "طلبة، طالبات".

وفى ضوء تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمى، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، ناقش المجلس خطة الاتحاد للتحول الرقمى من خلال الاعتماد على الأدوات الحديثة من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للنهوض بمكانة المنظومة الرياضية الجامعية فى مصر، وفى ظل استضافة مصر للأحداث الرياضية الدولية.

كما ناقش المجلس طلبات انضمام عدد من الجامعات الخاصة والأهلية لعضوية الاتحاد، للاستفادة من الأنشطة الرياضية التى يتم تنظيمها على مستوى الجامعات المصرية.