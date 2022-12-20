- 1/3
- 2/3
- 3/3
وتطوع عدد من أبناء الكنيسة، بمختلف الأعمار، وذلك بدعم من الخور أسقف بولس ساتى للفادى الأقدس، المدبر البطريركى للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر.
جاء ذلك بحضور الدكتورة لبنى نور الدين، القائم بأعمال رئيس حى، وممثلين عن حملة "اتحضر للأخضر"، حيث تمت زراعة 300 شجرة مثمرة، لتصبح فيما بعد مصدر خير للجميع، وهى ممتدة من الكلية الحربية، وحتى ميدان تريومف، وغيرها من شوارع النزهة.
الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، تأتى فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، حيث تستهدف تغيير السلوكيات، ونشر الوعى البيئى، خاصةً الشباب، حتى يتمكنوا من الحفاظ على البيئة، والموارد الطبيعية، لضمان استدامتها، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
وتتبنى المبادرة التى أطلقتها وزارة البيئة التوعية بأهمية التشجير، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنيسة سانت فاتيما تشارك فى مبادرة «اتحضر للأخضر» بزراعة 300 شجرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.