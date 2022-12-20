كنيسة سانت فاتيما تشارك فى مبادرة «اتحضر للأخضر» بزراعة 300 شجرة

جدة - نرمين السيد - شاركت كاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما الكلدانية، بمصر الجديدة، اليوم الثلاثاء فى المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، بزراعة 300 شجرة مثمرة، فى شوارع حى النزهة، بمحيط الكنيسة.





وتطوع عدد من أبناء الكنيسة، بمختلف الأعمار، وذلك بدعم من الخور أسقف بولس ساتى للفادى الأقدس، المدبر البطريركى للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة لبنى نور الدين، القائم بأعمال رئيس حى، وممثلين عن حملة "اتحضر للأخضر"، حيث تمت زراعة 300 شجرة مثمرة، لتصبح فيما بعد مصدر خير للجميع، وهى ممتدة من الكلية الحربية، وحتى ميدان تريومف، وغيرها من شوارع النزهة.

الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، تأتى فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، حيث تستهدف تغيير السلوكيات، ونشر الوعى البيئى، خاصةً الشباب، حتى يتمكنوا من الحفاظ على البيئة، والموارد الطبيعية، لضمان استدامتها، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

وتتبنى المبادرة التى أطلقتها وزارة البيئة التوعية بأهمية التشجير، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية.