وزير القوى العاملة يشارك في إنطلاق الأسبوع الكويتي.. ويلتقي السفير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - *شحاتة :العلاقات المصرية الكويتية تاريخية ومَتيِنة وتعكس روح الأخوة بين البلدين الشقيقين"قيادةً وشعباً"

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على متانة العلاقات المصرية الكويتية،وأن المواقف التاريخية بين البلدين دليل على حٌسن تلك العلاقات التي تعكس روح الأخوة الطيبة بين البلدين الشقيقين،قيادةً وشعباً..جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة مساء أمس الإثنين،مع السفيرغانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ،ومشاركته في إنطلاق الأسبوع الكويتي الثالث عشر في مصر،والمنعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة أكثر من 50 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها،موضحاً أن هذا الحدث يعتبر أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين الكويت ومصر،وفي إكمال ملامح الصورة المشرقة في شتى المجالات.

وجاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الوزير حسن شحاتة وصف العلاقات المصرية الكويتية بـ"المُميزة والمُثمرة"،مؤكداً على أن التواصل مستمر مع كافة الشركاء الاجتماعيين في دولة الكويت الشقيقة بما يُسهم في المزيد من التعاون من أجل صالح وإستقرار البلدين،موضحاً أن وزارة القوى العاملة كانت حريصة على المشاركة مع السادة الوزراء المصريين،في هذا الاسبوع الكويتي على ارض مصر ،في نسخته الثالثة عشر،لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ،وتبادل الخبرات بين الجهات المصرية والكويتية .

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،قد إصطحب السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة،نهاية شهر سبتمبر الماضي لتفقد "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بديوان عام الوزارة، ،للتعرف على سيرالعمل بها ،واستقبال المواطنين،وأكد الوزير أن الهدف من إنشاء "الوحدة"،التسهيل على المواطنين في انهاء إجراءات السفر،بتقديم كافة الخدمات،وسبل الراحة،وأشاد السفير الكويتي "بالوحدة" مؤكداً على الجهود التي تبذلها "الوزارة" لصالح العمالة المصرية في الداخل والخارج .