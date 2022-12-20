السيسى: قمة بغداد تحمل دلالة سياسية مهمة ورغبة فى تعزيز العمل الثنائى

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال كلمته أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، المنعقد بالأردن، اليوم الثلاثاء، أن قمة اليوم تحمل دلالة سياسية مهمة، واعتزام على مواصلة توفير جميع سبل الدعم للعراق الشقيق، ورغبة صادقة من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة، من خلال تعزيز العمل فى أطر التعاون الثنائى أو المتعدد.
وأوضح أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، فرصة لتبادل وجهات النظر لاستكشاف آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين بلادنا والعراق دعما لمسيرته نحو الاستقرار.
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