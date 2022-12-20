حياة كريمة.. «الصحة» تطلق 54 قافلة طبية مجانية (الأماكن والمواعيد)

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار عبدالغفار، إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم بمناطق مزغونة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، والزعفرانة مركز راس غارب بمحافظة البحرالأحمر، ومركز طبى الخبيرى بحى المعادى بمحافظة القاهرة، والتضامن مركز البدارى بمحافظة أسيوط، مشيرا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

‏

وتابع أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية يومى 21 و22 ديسمبر، بمناطق وحدة التضامن الإجتماعى بقرية يوسف السباعى بحى فيصل بمحافظة السويس، والخير والنماء مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وميت حبيب مركز سمنود بمحافظة الغربية، والطوالب مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وزوير مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والكاجوج مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وشنرا مركز الفشن بمحافظة بنى سويف، والضهرية مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وأم الرضا الجديدة مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، والاسماعيلية مركز المنيا بمحافظة المنيا، والجراولة مركز النجيلة بمحافظة مطروح، وعزبة جبريل مركز قنا بمحافظة قنا.

وقال إنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 22 و23 ديسمبر بمنطقتى الصلاحية 3 مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ومركز طبى الأسمرات بحى المقطم بمحافظة القاهرة.

ونوه إلى إطلاق 5 قوافل طبية يومى 23 و24 ديسمبر، بمناطق جمصة غرب مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، و39 الدرافيل مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، ووردان حى منشأة القناطر بمحافظةالجيزة، وشرشابة مركز زفتى بمحافظة الغربية، وعثمان بن عفان مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، إلى إطلاق 5 قوافل طبية يومى 24 و25 ديسمبر بمناطق الخواجات مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، والأحايوة شرق مركز أخميم بمحافظة سوهاج، والعتمانية مركز البدارى بمحافظة أسيوط، وقونه مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، ومنشأة بنها مركز بنها بمحافظة القليوبية.

وتابع حسنين، أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومى 25 و26 من الشهر الجارى بمناطق البيطاش مركز العجمى بمحافظة الاسكندرية، واللواء صبيح وعلى بن أبى طالب مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، ونجع الحجر مركز دراو بمحافظة أسوان.

ونوه إلى أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى، يومى 26 و27 ديسمبر بمناطق زاوية فريج مركز كوم حماده بمحافظة البحيرة، والأبطال مركز القنطرة شرق بمحافظة الأسماعيلية، وشيبة مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، والجزائر مركز جمصة بمحافظة الدقهلية، والضبعية مركز القرنة بمحافظة الأقصر.

وقال الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق مركز طبى الحى السابع حى مدينة نصر شرق بمحافظة القاهرة، وقرية نجوع الجزيرة مركز البدارى بمحافظة أسيوط، واصلاح شالما مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، والهانوفيل بحى العجمى بمحافظة الاسكندرية، وعرب أبو ساعد حى الصف بمحافظة الجيزة، وذلك يومى 27 و28 من الشهر نفسه.

وتابع إسماعيل، أنه سيتم إطلاق 9 قوافل طبية يومى 28 و29 ديسمبر بمناطق لقانة مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وأبو دياب غرب مركز دشنا محافظة قنا، والإبراهيمية البحرية مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، والنجيلة البحرية مركز النجيلة بمحافظة مطروح، والكولا مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وشاويش مركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، وكفر داود مدينة السادات بمحافظة المنوفية، والشراونة مركز أدفو شرق بمحافظة أسوان، وشقرف مركز طنطا أول بمحافظة الغربية.

وأردف أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 29 و30 ديسمبر بمنطقتى مركز طبى الأسمرات بحى المقطم بمحافظة القاهرة، وطارق بن زياد مركز منشأة أبو عمر محافظة الشرقية، وأخيرا سيتم إطلاق قافلتين، بمنطقتى دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، وتلبت قيصر مركز طنطا أول بمحافظة الغربية، وذلك يومى 30 و31 من الشهر نفسه.