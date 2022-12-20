قوافل وكراسى طبية.. التضامن تواصل احتفالها باليوم العالمى لذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - ففى محافظة المنوفية أكد الأستاذ إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أنه فى إطار خطة الاستهداف التى تتولى المديرية تنفيذها يتم وضع أولوية تقديم الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، وفى إطار الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة وبالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى تم تسليم عدد من الكراسى المتحركة والكهربائية وتروسيكلات، بالإضافة إلى تركيب عدد من الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لعدد 100 من الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما تم تقديم مساعدات مالية دفعة واحدة وأخرى شهرية قاربت 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدد من المشروعات، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلى منها الجمعية الشرعية والاورمان وصناع الحياة ومؤسسة التكافل الاجتماعى وعدد من جمعيات تنمية المجتمع المحلى ومؤسسة ليلة القدر وجمعية مصطفى محمود.

هذا وشهدت مدن القناة تنظيم عدد من الفعاليات، فقد أكدت الأستاذة مها الحفناوى وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية أنه تم تنظيم قافلة طبية استمرت على مدى يومين، حيث استهدفت ذوى الإعاقة بمدن القناة "الإسماعيلية – السويس - بورسعيد" بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى، وتضمنت جميع التخصصات الطبية وأجهزة تعويضية، كما تم تنظيم ندوة لعرض الجهود المقدمة لخدمة ذوى الإعاقة وحزم الخدمات، كما تم تنظيم يوم ترفيهى لذوى الإعاقة وأسرهم.

وفى بورسعيد صرح الأستاذ محمد فرج مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأنه بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى مع مديرية أمن بورسعيد تم تنظيم احتفال لأبناء جمعية التأهيل الاجتماعى للمعاقين ببورسعيد، أقيم بنادى الشرطة ببورفؤاد، حيث نظم يوم ترفيهى للأبناء يتضمن مسرح العرائس والألعاب الترفيهية وتوزيع الهدايا.

وفى البحر الأحمر نظمت مديرية التضامن الاجتماعى عددًا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث قال الأستاذ أحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى إنه تم تنظيم احتفالية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والهلال الأحمر المصرى بمشاركة 1500 شخص من ذوى الإعاقة وذويهم من مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين، حيث تم توزيع عدد من الأجهزة التعويضية عبارة عن كراسى متحركة وسماعات طبية ودراجات بخارية، وكذلك تسليم شهادات تقدير تكريما لـ 13 بطلا من ذوى الإعاقة الحاصلين على ميداليات فى الأولمبياد الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة.

كما شهد مركز الدولفين لأطفال التوحد وصعوبات التواصل بمدينة القصير احتفالية استهدفت دمج أطفال التوحد بالمجتمع، حيث تستهدف آليات العمل مع هذه الفئة من الأطفال تقديم برامج الدعم والتأهيل المختلفة ورفع الوعى بين الأسر عن التوحد وعدد من الفقرات والمسابقات الرياضية والفنية من أبناء المركز.

وفى محافظة قنا صرح الأستاذ حسن عثمان وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى ، بأنه فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، فقد تم تنظيم مسيرة من طلبة المدارس جابت شوارع قنا، حيث استقبلها السيد محافظ قنا من أمام ديوان عام المحافظة ضمت المسيرة 200 طالب من معهد النور للمكفوفين ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنين ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنات ومدرسة التربية الفكرية بقنا.

وعلى الجانب الآخر قامت المديرية بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بتوفير التسهيلات اللازمة لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة ليتم إجراء الكشف الطبى وأخذ مقاسات وتحديد نوعية الأطراف الصناعية الخاصة بهم داخل مستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالعجوزة بالقاهرة لتسليمهم الأجهزة، حيث تعد هذه المرحلة الثانية وتضمنت المرحلة الأولى تسليم أطراف صناعية وأجهزة شلل لعدد 19 حالة.

وفى محافظة الأقصر نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مؤسسة بداية أمل احتفالا باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث شهد مراسم الحفل محمد حسين بغدادى مدير مديرية التضامن الاجتماعى والدكتوره هدى المغربى سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، ورئيس مؤسسة بداية أمل ووكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات المجتمعية.

وأكد مدير مديرية التضامن على جهود وزارة التضامن الاجتماعى تجاه ذووى الإعاقة، وما تبذله الوزارة من جهود لتوفير حياة كريمة لهم والدور المهم لمؤسسات المجتمع المدنى كشريك رئيسى فى قضايا التنمية.