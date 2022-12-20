السيسى: قمة بغداد الأولى تضمنت التعهد بدعم الجهود الوطنية للأشقاء بالعراق

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن سعادته لوجوده فى الأردن، مقدما الشكر لعاهل الأردن الملك عبدالله الثانى على استضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بالبحر الميت وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال.





كما قدم السيسى، خلال كلمته أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والمنعقد بالأردن، اليوم الثلاثاء، الشكر لملك الأردن والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لحرصهما على دورية انعقاد القمة. وأوضح أن القمة الأولى فى بغداد، تضمنت التعهد بدعم الجهود الوطنية للأشقاء بالعراق، فى سبيل أمن واستقرار بلادهم واستعادة مكانتها التاريخية ودورها العربى والدولى الفاعل.

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