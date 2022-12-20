السيسى يوجه كلمة للشعب العراقى: ستجدون فى مصر دائما عونا لكم

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس: "يا شعب بلاد الرافدين العظيم إننى على ثقة تامة فى قدراتكم على المضى قدما صوب مستقبل أكثر ازدهارا يتسق مع حضارتكم العريقة التى أسهمت فى تشكيل تاريخ الإنسانية، كلى يقين أن ما تتسمون به من تعددية وما تمتلكونه من إمكانيات سيتيح لكم تجاوز أى تحديات مهما بلغت".

وتابع: "لقد حققتم الكثير فى سبيل استعادة بلادكم، وعليكم استكمال إنجازاتكم على طريق البناء والتنمية والتطوير، وستجدون فى مصر دائما عونا لكم وسندا لتطلعاتكم واختياراتكم، ليبقى العراق دائما إحدى قلاع العروبة ومن أهم مراكز الحضارة فى العالمين العربى والإسلامى".