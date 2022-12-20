السيسى أمام قمة بغداد: الصراعات لا غالب فيها ولا مغلوب

جدة - نرمين السيد - جدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تأكيد دعم مصر الكامل لجهود الحكومة العراقية الدؤوبة والتى تسهم فى ترسيخ مفهوم الوطن الآمن والمستقر، مؤكدا أن الصراعات لا غالب فيها ولا مغلوب.





وأضاف السيسى، خلال كلمته أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، المنعقد بالأردن، اليوم الثلاثاء: "نجاح العراق نجاح لنا جميعا"، مشيرا إلى أن الأزمات المتعلقة التى شهدتها العديد من دول المنطقة على مدار العقود الماضية أثبتت أن تحقيق الاستقرار الكامل له متطلبات لا غنى عنها، تبدأ بتعزيز دور الدولة الوطنية الجامعة، وتمكين مؤسساتها للقيام بمهامها فى حفظ الأمن وإعلاء سيادة القانون والتصدى للقوات الخارجة عنه، وصون مقدرات وثروات الشعوب وهو ما سيدفع إلى توفير المناخ المناسب لدفع عجلة الاقتصاد. وأوضح أن الأهداف لن تتحقق ما لم يتم إعلاء ثقافة الاعتدال والتسامح وقبول الآخر وحرية الدين والمعتقد وتجاوز مفاهيم الطائفية والتشدد والانقسام والأفكار الرجعية التى لا مكان لها فى عصرنا، فالعالم يتسع للجميع والاختلاف لا يمكن التعاطى معه.

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