جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، يأتى لتجديد الالتزام بالمبادئ الثابتة فى العلاقات الدولية والتى ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وفى مقدمتها حسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية وعدم الاعتداء والتوقف عن فرض سياسة الأمر الواقع.





وأضاف السيسى، خلال كلمته أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، المنعقد بالأردن، اليوم الثلاثاء، أن مصر تؤكد رفضها لأى تدخلات فى شؤون العراق وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية فى مختلف المجالات كون ذلك السبيل الأمن للحفاظ على أمن واستقرار البلد العريق. وأشار إلى أن مصر شاركت مع العراق والأردن فى تدشين آلية التعاون بين الدول الثلاث، كأحد أطر العمل العربى المشترك لتحقيق التكامل ولخدمة الشعوب فى ضوء ما يربط الشعوب. وأكد اعتزام مصر تنفيذ المشروعات المشتركة الجارى دراستها حاليا فى إطار الآلية بما يسهم فى تحقيق التنمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: مصر تؤكد رفضها لأى تدخلات فى شؤون العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.