السيسى: مصر تثمن الجهود والتضحيات الغالية التى تكبدها الشعب العراقى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن العراق واجه على مدار سنوات طويلة انعكاسات بالغة السلبية من انتشار الإرهاب والفكر المتطرف وويلات الصراعات والحروب طويلة الأمد فى سياق لم يخل من تدخلات خارجية على نحو أثقل كاهل العراقيين واردت أثاره على شعوب المنطقة.





وأضاف السيسى، خلال كلمته أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، المنعقد بالأردن، اليوم الثلاثاء، أن مصر تثمن الجهود والتضحيات الغالية التى تكبدها الشعب العراقى الشقيق بجميع أطيافه، وما قدمته الدولة العراقية من إنجازات سمحت باسترجاع مؤسسات الدولة وتحقيق أمن واستقرار البلاد وصون وحدة أراضيها ونسيجها. كما أشاد بمساعى الدولة العراقية على صعيد إطلاق مشروعات إعادة الإعمار وتمهيد الطريق؛ لتحقيق نقلة تنموية شاملة من خلال التوظيف الأمثل لموارد البلاد.

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