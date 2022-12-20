مدبولى يبحث مع وزير الإسكان تحفيز الاستثمار الخارجى وطروحات الأراضى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لبحث سبل تحفيز الاستثمار الخارجى ومتابعة طروحات الأراضى المختلفة.





وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث سبل تحفيز الاستثمار الخارجى بأراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا متابعة طروحات الأراضى المختلفة، سواء التى يتم طرحها للمستثمرين والمواطنين بالداخل، أو للمصريين بالخارج.

فيما استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات التخصيص المختلفة للأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمتضمنة آليات التخصيص بالطلب، وآليات التخصيص بنظام البيع بالحصة العينية والنقدية، وآليات التخصيص بنظام خصم المستحقات، وآليات التخصيص بالدولار من الخارج.

كما أوضح الدكتور وليد عباس، النظام الخاص بكل آلية وكيفية قيام المستثمر بتقديم الطلب الخاص به أو حتى الشركات الراغبة فى الاستثمار، بالإضافة إلى موقف الأراضى المتوقع بيعها خلال الفترة القادمة.

وتم استعراض موقف الأراضى الجاهزة للطرح، والمدن المتوافر بها، وآليات طرحها.