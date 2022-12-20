أخبار مصرية

الحكومة العراقية: قمة مصرية أردنية عراقية بعمان لبحث تفعيل التعاون الاقتصادى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 02:35 مساءً - كشف المكتب الإعلامى للحكومة العراقية، الثلاثاء، عن عقد قمة ثلاثية فى العاصمة الأردنية عمان، ضمت الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومحمد شياع السودانى رئيس مجلس الوزراء العراقى، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثانى بن الحسين، وذلك على هامش حضورهم مؤتمر قمّة بغداد الثانى للتعاون والشراكة، الذى يستضيفه الأردن.

 

 

 

وجرى خلال اللقاء البحث فى أوجه التعاون والتكامل وتعزيز الشراكة بين البلدان الشقيقة، العراق والأردن ومصر، وسبل تفعيل التعاون الاقتصادى فى مختلف المجالات.

 

 

 

كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية ترابط البُنى التحتية مع الدول الشقيقة، وتقوية الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم القدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية، ومجابهة التحديات الراهنة التى يشهدها الاقتصاد العالمي.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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