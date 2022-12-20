مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية تنظم جلسة من جلسات الحوار المجتمعي بمركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 02:34 مساءً - نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية جلسة من جلسات الحوار المجتمعي بمركز منوف قرية منشأة سلطان وقد حضر اللقاء مايقارب من 850 مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة.

حيث حضر كل من

السيد العقيد ممدوح فوزى مدير مقر حياة كريمة بالمنوفية.

السيد العقيد احمد الغنيمى مدير مقر حياة كريمة بالمنوفية.

الأستاذ علاء الدين حسن منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية.

الدكتورة امل اسماعيل منسق مركز منوف.

السيد وحيد عبدربه رئيس مجلس مدينة منوف.

السيدة سامية سبع نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القرى.

السيدة مروة عبدالصادق نائب رئيس مجلس المدينة.

وعدد من متطوعي مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، وحضور حوالي ٨٥٠ مواطن من أهالي قرى وحدة محلية منشأة سلطان.

رحب ممثلي مجلس مدينة منوف بمكتب حياة كريمة ثم تحدث الاستاذ علاء الدين حسن منسق عام المحافظة عن نشأة حياة كريمة وعرف الحضور أيضاً بالمشروعات التي تمت خلال المرحلة الأولى.

ثم تحدثت الدكتورة امل اسماعيل عن المبادرات والفاعليات التي اقيمت بالمحافظة وان اللقاءات الحالية هدفها الإستماع للأهالي ومتطلباتهم بمراكز المرحلة الثانية.

وتحدث العقيد احمد سلامة حيث اكد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجا وأن المشروعات بحياة كريمة ستغير القري في القطاعات المختلفة.

وتحدث العقيد ممدوح فوزى عن اهمية المبادرة لأهلنا في القرى وأهمية التطوع والتبرع بالوقت والجهد لخدمة أهلنا في كل مكان.