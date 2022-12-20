وزيرة الهجرة تشارك في فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 13 بالقاهرة برعاية رئيس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 02:34 مساءً - السفيرة سها جندي: الأسبوع الكويتي في مصر يحمل الخير للبلدين ونتطلع لمزيد من التعاون

بحضور 7 وزراء.. وزيرة الهجرة تشهد افتتاح الأسبوع الكويتي الـ 13 بالقاهرة وتتفقد جناح وزارة الهجرة

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 13 بالقاهرة، والذي يحمل عنوان «الكويت في مصر»، ويستمر حتى الأربعاء المقبل، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافتتحه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء: الهجرة والمالية والتموين والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال والطيران المدني والقوى العاملة.

وشاركت وزارة الهجرة بجناح للتعريف بأبرز المبادرات والفعاليات التي تقوم بها الوزارة، ومن بينها المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، والمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تستهدف ربط أبنائنا بالخارج بثقافتهم وهويتهم العربية، بجانب استعراض جهود المؤتمر الوطني "مصر تستطيع" والذي ساهم في اجتذاب مئات العقول المصرية بالخارج للمساهمة في خطط الدولة للتنمية المستدامة والمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن جناح الوزارة شهد عرضا لتجربة مركز وزارة الهجرة للحوار MEDCE ، مؤكدة حرص الوزارة على ربط شباب الباحثين المصريين بالخارج بالوطن، والبدء في دراسة تكوين مجلس خبراء من شباب الباحثين، مثمنة دور الشباب في مواكبة أحدث ما وصل إليه البحث العلمي في مختلف المجالات، حيث شاركوا في جلسة ضمن فعاليات النسخة 27 من مؤتمر المناخ، لتقديم أبحاثهم في مجالات الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية ومصادر الطاقة البديلة.

ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة متانة العلاقات المصرية الكويتية، موضحة أن الأسبوع المصري الكويتي واحد من أكبر التجمعات في دعم أواصر الصلات والترابط بين البلدين.

وثمنت وزيرة الهجرة جهود التعاون بين الأشقاء، والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة، حيث من المنتظر أن يشهد الأسبوع مشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات عديدة منها: الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري

وتابعت السفيرة سها جندي، أن الأسبوع الكويتي الـ 13 في مصر، يأتي في ظل علاقات تاريخية مثمرة، ومستمرة في التقدم والازدهار في مختلف المجالات، وهناك الكثير من المحطات التي تعاون فيها البلدان الشقيقان، وما زالت ثمار التعاون تزدهر بروح طيبة وخطوات وثابة لبناء المستقبل.

وأشادت وزيرة الهجرة بما حققه الأسبوع الكويتي في مصر من نجاحات خلال الدورات السابقة، مؤكدة أن مصر تمثل سوقًا كبيرا للاستثمارات، بجانب التعاون بين المؤسسات الثقافية في مصر والكويت، واستقبال الجامعات المصرية لعدد من طلاب الكويت، ما يؤكد التعاون الكبير بين البلدين الشقيقين.

وأكدت السفيرة سها جندي أن الأسبوع الكويتي في مصر يمثل جسرًا يحمل رياح الخير لكلا البلدين بما يرتبط به من اتفاقيات ونشاطات تجارية واستثمارية، ونتطلع للمزيد من التعاون بما يساهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية بين الكويت ومصر، ما يعد ترجمة حقيقية لقوة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية على جميع الأصعدة.