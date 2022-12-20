وزير التعليم العالى يغادر إلى المغرب للمشاركة فى الدورة 43 للإيسيسكو

جدة - نرمين السيد - غادر أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ورئيس المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو فى دورته الرابعة عشرة، صباح اليوم الثلاثاء، متوجهًا إلى العاصمة المغربية الرباط.





وذلك للمُشاركة فى الدورة (43) للمجلس التنفيذى لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، خلال الفترة من 20 إلى 23 ديسمبر الجارى، ويرافقه أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وعضو مصر فى المجلس التنفيذى للإيسيسكو.

ومن المقرر أن يلقى الوزير كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية للدورة (43) للمجلس التنفيذى لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، فضلاً عن الاستماع لكلمات مُمثلى الدول الأعضاء، حول مُختلف القضايا المُتعلقة بمجالات عمل المُنظمة.

كما يشارك الوزير فى لقاء وزارى موسع حول "إطلاق صندوق تعليم الموهوبين فى العالم الإسلامى"، وسيطرح رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حول إطلاق صندوق تعليم الموهوبين فى العالم الإسلامى، كما سيتم مُناقشة محاور هذا الصندوق والمُقترحات لدعم الموهوبين فى التعليم قبل الجامعى والجامعى، ودعم الموهوبين فى التعليم التقنى، واستعراض دور التعليم فى دعم قضايا المناخ.

كما يشارك أيمن عاشور فى الاجتماع التشاورى الأول حول المؤشرات الاستراتيجية للتنمية فى العالم الإسلامى، ومؤشر المعرفة العالمى، حيث سيتم المشاركة فى حلقة نقاشية وزارية عن أهم التحديات والحلول لبناء مجتمعات المعرفة فى العالم الإسلامى.

وعلى هامش فعاليات المجلس، يعقد وزير التعليم العالى لقاءات مع عدد من المُشاركين؛ بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة فى المجلس، خاصًة فى مجالات التربية والعلوم، والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

كما يعقد الوزير لقاءًا مع عبداللطيف الميراوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار المغربى؛ لبحث آليات تعزيز ودعم سُبل التعاون العلمى والبحثى والأكاديمى المُشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.

جدير بالذكر أن منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، تأسست عام 1979؛ وتضم فى عضويتها 51 دولة، وتهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل والتنسيق الاستراتيجى بين دول العالم الإسلامى فى مجالات اختصاصها، فضلاً عن تقـوية قـدرات المنظومات التربوية وتحسين مؤشراتها فى الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تحفيز التنمية الثقافية الشّاملة لشعوب العالم الإسلامى، ويقع مقر المنظمة فى مدينة الرباط المغربية.