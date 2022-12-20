مكتب التمثيل العمالى المصرى بأبوظبى يشارك فى احتفالية العيد الوطنى

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات، بشأن المشاركة فى الاحتفالية التى أقامها النادى المصرى بإمارة الفجيرة لتهنئة دولة الإمارات الشقيقة بالعيد الوطنى الـ 51 ومشاركتهم احتفالاتهم، وكذلك الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية.





وذلك فى ضوء توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة اللقاء المباشر مع أبناء الجالية المصرية بدولة الإمارات، وتلبية لدعوة الدكتور رمضان عرفة رئيس مجلس إدارة النادى. وأوضحت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بالإمارات، أن المكتب استعرض على هامش الاحتفالية خدماته ومهامه التى يؤديها للمصريين العاملين فى الإمارات ومنها: التصديق على عقود العمل وشهادات الاستمرارية لأبناء الجالية المقيمين بإمارة الفجيرة، بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية المصرية بدولة الإمارات وعدد من أبناء الجالية المصرية وتضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية. وأضافت رئيس المكتب العمالى، أنه خلال الحفل قدم رئيس مجلس إدارة النادى فى كلمته الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، ومكتب التمثيل العمالى بالامارات على دورهم الفاعل فى حل مشكلات المصريين العاملين فى الدولة الإماراتية، مشيدا بقوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية والتى أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان و التى ازدادت نموا وتعاونا فى جميع المجالات فى ظل قادة الدولتين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما قدم درع النادى لرئيس مكتب التمثيل العمالى تقديرا لجهوده وتعاونه المثمر فى خدمة الجالية المصرية.

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