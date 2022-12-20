خطة حماية الشواطئ البحرية من التعدى والتآكل (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" خطة حماية الشواطئ البحرية من التعدى والتآكل. وأسست الدولة لجنة عليا تنظر فى الحصول على تراخيص أعمال داخل الشواطئ، كما حظرت إقامة أى منشآت على الشواطئ لمسافة 200 متر مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف العمل والإزالة الفورية، وإعادة الشئ إلى أصله على نفقة المخالف وتحصيل قيمة تكاليف الإزالة.

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