التعليم تعقد ورشة عمل لتقييم تنفيذ الأنشطة العلمية لطلاب المرحلة الإعدادية

وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، عقدت ورشة العمل بحضور الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة عزيزة رجب خليفة، مدير عام تنمية مادة العلوم، وموجهى عموم العلوم بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وتأتى ورشة العمل هذه كخطوة ثانية بعد تدريب موجهى العموم فى أوائل شهر سبتمبر الماضى، كما تم تدريب عدد 360 مدرب على مستوى الجمهورية، والذين قاموا بتدريب ما يقارب 20000 من معلمى العلوم بالمرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية، وامتداد لتطبيق هذه المشروعات التى بدأت منذ عام 2017 على إدارة محددة من كل مديرية (بواقع عدد 27 إدارة).
وتستهدف ورشة العمل تعميم تطبيق الأنشطة العلمية والتكنولوجية لتلاميذ الصف الأول الإعدادى كنشاط علمى، ولتلاميذ الصف الثانى الإعدادى كنشاط اختيارى على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور أكرم حسن، على أهمية الاهتمام برفع كفاءة تدريس العلوم والتركيز على الدور الذى تلعبه الأنشطة العلمية فى تحقيق ذلك، وخاصة الأنشطة التى تركز على إكساب الطلاب لمهارات البحث العلمى والقدرة على حل المشكلات، والتأكيد على ممارسة الطلاب لعمليات العلم سواء الأساسية أو التكاملية.
وأشار إلى أن الهدف من النشاط ليس فقط المنتج النهائى لهذا النشاط وإنما الأهم هو الخطوات التى يتم بها هذا النشاط لتحقيق الهدف منه، مؤكدا على أهمية دعم وتطوير مدرسى العلوم على مستوى الجمهورية من أجل المساعدة على بناء عقلية علمية ومنهجية للطلاب على مستوى جميع المراحل التعليمية.
كما وجه بأنه يمكن استخدام الأنشطة كوسيلة لتحفيز الطلاب وأداة لجذبهم نحو المدارس، مؤكدا على أهمية التشجيع على الإبداع والابتكار من أجل القدرة على مواجهة المشكلات والتحديات الكبرى التى تواجهنا.
واستعرضت الدكتورة عزيزة رجب خليفة مدير عام تنمية مادة العلوم خلال ورشة العمل، نبذة عن الفكرة التى تقوم عليها هذه الأنشطة، والهدف منها ومدى تكامل هذه الأنشطة مع أهداف تدريس العلوم، كما أكدت على أهمية الاهتمام بتلاميذ المرحلة الإعدادية لأنها الحلقة التى وقعت بين تطوير مناهج المرحلة الابتدائية وتطوير أساليب التقويم للمرحلة الثانوية، وكذلك على اعتبار أن مرحلة التعليم الإعدادى هى المؤهلة لدخول مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.
وعرض منسق المشروع عادل الحفناوى الخطوات المرحلية للمشروع من التخطيط إلى التطبيق، وعرض أيضا مراحل التدريب المختلفة منذ عام 2017 حتى الآن، كما قامت كل مديرية ممثلة فى الموجه العام بتقديم عرض تقديمى موجز يوضح تطبيق الأنشطة فى مدارس المديرية بكافة إداراتها بالإضافة إلى عرض التحديات وقصص النجاح أثناء التطبيق.
فى نهاية ورشة العمل تم عرض كيفية العمل نحو تطوير هذا المشروع، وتم تقديم عدد من المقترحات والتوصيات.
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