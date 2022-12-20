أسعار السلع على بطاقة التموين.. شوفوا كيلو الأرز بكام؟

رياض - احمد صلاح - أعلنت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع على بطاقة التموين، وذلك تزامنا مع صرف مستحقات المواطنين الخاصة بشهر ديسمبر الحالي 2022.
أسعار السلع على بطاقة التموين
وأضافت مصادر بوزارة التموين، بشأن استمرار صرف السلع التموينية المستحقة لأصحاب البطاقات التموينية، والتي تكون ضمن مستحقات المواطنين من السلع التموينية عن شهر ديسمبر 2022.
أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2022
سكر معبأ كجم بسعر 10.5 جنيه
زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيه
أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه
مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه
عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيه
فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه
دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيه
مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيه
شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه
صلصة 300 جم بسعر 6 جنيه
تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 12 جنيه
مربى أنواع 350 جرام بسعر 14 جنيه
جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيه
مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيه
قائمة اسعار السلع التموينية ديسمبر 2022
مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه
صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه
صابون تواليت 125 جم بسعر 6.50 جنيه
لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيه
خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيه
کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه
بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 2 جنيه
کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 2 جنيه
بسكويت يويوز سادة بجنيه
بسكويت تومورو أنواع 3 جنيه
طحينة بيضاء ظرف 140 جرام بسعر 2 جنيه
قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيه
علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه