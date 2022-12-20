انت الان تتابع خبر أسعار السلع على بطاقة التموين.. شوفوا كيلو الأرز بكام؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع على بطاقة التموين، وذلك تزامنا مع صرف مستحقات المواطنين الخاصة بشهر ديسمبر الحالي 2022.

وأوضحت المصادر استقرار أسعار السلع على بطاقة التموين لشهر ديسمبر كما هي دون أي تغيير لأي صنف مدعم من بين 31 صنف متوافر في كافة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.

وأضافت مصادر بوزارة التموين، بشأن استمرار صرف السلع التموينية المستحقة لأصحاب البطاقات التموينية، والتي تكون ضمن مستحقات المواطنين من السلع التموينية عن شهر ديسمبر 2022.

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2022

سكر معبأ كجم بسعر 10.5 جنيه

زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيه

أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه

مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه

عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيه

فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيه

مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيه

شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه

صلصة 300 جم بسعر 6 جنيه

تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 12 جنيه

مربى أنواع 350 جرام بسعر 14 جنيه

جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيه

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيه

قائمة اسعار السلع التموينية ديسمبر 2022

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه

صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه

صابون تواليت 125 جم بسعر 6.50 جنيه

لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيه

خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيه

کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 2 جنيه

کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 2 جنيه

بسكويت يويوز سادة بجنيه

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيه

طحينة بيضاء ظرف 140 جرام بسعر 2 جنيه

قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيه

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه