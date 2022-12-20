”القوى العاملة”:مكتب التمثيل العمالى بأبو ظبى يشارك فى إحتفالية لتهنئة الامارات بالعيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 01:28 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء،تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات ، بشأن المشاركة فى الاحتفالية التي أقامها النادي المصري بإمارة الفجيرة لتهنئة دولة الإمارات الشقيقة بالعيد الوطني ال ٥١ ومشاركتهم احتفالاتهم ،و كذلك الاحتفال بمرور ٥٠ عاما على العلاقات المصرية الاماراتية ، وذلك في ضوء توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة اللقاء المباشر مع أبناء الجالية المصرية بدولة الإمارات، وتلبية لدعوة الدكتور رمضان عرفة رئيس مجلس إدارة النادى .

وأوضحت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات ان المكتب استعرض على هامش الاحتفالية خدماته ومهامه التى يؤديها للمصريين العاملين فى الامارات ومنها : التصديق على عقود العمل وشهادات الاستمرارية لأبناء الجالية المقيمين بإمارة الفجيرة ، بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية المصرية بدولة الإمارات وعدد من ابناء الجالية المصرية ، وتضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية .

وأضافت رئيس المكتب العمالى ، انه خلال الحفل قدم رئيس مجلس إدارة النادي فى كلمته الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة ، ومكتب التمثيل العمالى بالامارات على دورهم الفاعل فى حل مشكلات المصريين العاملين فى الدولة الاماراتية ، مشيداً بقوة ومتانة العلاقات المصرية الاماراتية والتي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان و التى إزدادت نموا وتعاونا في جميع المجالات في ظل قادة الدولتين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، كما قدم درع النادي لرئيس مكتب التمثيل العمالي تقديرا لجهوده وتعاونه المثمر في خدمة الجالية المصرية .