وزارة التعليم: امتحانات ”الأول والثانى” الثانوى العام من 14 حتى 26 يناير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 01:28 مساءً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنها تبدأ من 14 حتى 26 يناير المقبل، على أن تبدأ بعدها إجازة نصف العام الدراسي رسميا 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2023 ولمدة 15 يوما.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، مؤكدة أنه يتم إعداد جداول الامتحانات على مستوى المديرية بحيث تبدأ الامتحانات 14 يناير المقبل وتنتهى يوم 26 من نفس الشهر.

وأوضحت الوزارة أنه يتم عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

وقد أعلنت المديريات التعليمية تعليمات عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، كالتالى:

- امتحان الطلاب النظاميين إلكترونيا على التابلت موحد على مستوى الإدارة لجميع المدارس يوضع بمعرفة التوجيه المختص بالتعاون مع أقسام التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية.

- يمتحن طلاب الفترة المسائية للصفين الأول والثانى الثانوى امتحان مختلف عن امتحان الفترة الصباحية وبنفس معايير امتحان الفترة الصباحية ومواز له تماما.

- امتحان الطلاب النظاميين مكون من 26 جزئية مخصص لها 40 درجة إضافة إلى 10 درجات أعمال سنة للترم الواحد.

- يمتحن طلاب المنازل امتحان ورقى من 50 درجة نظرا لأن طالب المنازل لا يحتسب له أعمال سنة.

- امتحان المنازل مكون من 35 جزئية وسؤال من 50 درجة.

- يراعى فى امتحان المنازل نفس المعايير الفنية والمواصفات للطلبة النظاميين لهذا العام.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وجهت خطاباً إلى المديريات التعليمية بضرورة إعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية، ويتم عمل الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقًا للكتاب الدوري (49)، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية قصيرة.