مدبولى: «سكن كل المصريين» تستهدف توفير وحدات لائقة لمحدودى الدخل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى السيسى، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار المتابعة الدورية للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، التى تستهدف توفير وحدات سكنية لائقة للفئات من محدودى الدخل، وكذا متابعة توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ الوحدات السكنية فى إطار هذه المبادرة، سعياً لسرعة تسليمها لمستحقيها.

وتناول الاجتماع استعراضا للموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، والتمويل المطلوب لاستكمال الوحدات المطروحة.

وجدد رئيس الوزراء، الإشارة إلى دور هذه المبادرة المهم فى توفير وحدات سكنية لائقة لشريحة محدودى الدخل، مؤكداً أنه يتم تنفيذ تلك الوحدات فى مجتمعات سكنية مخططة حضارياً تتمتع بتوافر الخدمات المتنوعة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، ضرورة الاهتمام بمتابعة الوحدات السكنية التى يتم إقامتها فى إطار المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بعد تسليمها لمستحقيها، من حيث توافر وتشغيل الخدمات المختلفة، وكذلك الاهتمام بتنفيذ أعمال الصيانة؛ وذلك حفاظا على هذه المشروعات التى تم إنفاق مليارات الجنيهات عليها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف تخصيص وحدات المرحلة الأولى المنفذة لصالح الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر، وكذا الموقف التنفيذى للمرحلة الثانية من تلك الوحدات، كما شهد الاجتماع استعراض عدد من التيسيرات والمحفزات للموظفين الراغبين فى الحصول على الوحدات السكنية بالحى السكنى R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.