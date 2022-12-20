شراكة مثمرة وناجحة.. مايا مرسى تشيد بالتعاون بين «قومى المرأة» ومنظمة العمل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تسليمها شهادات الاعتماد الدولى للمدربات المعتمدات لبرنامج صاحبات المشروعات يمضين قدما "Get Ahead" الذى يهدف إلى رفع قدرات السيدات سواء كمدربات أو كصاحبات المشروع، فى إطار التعاون بين المجلس ومنظمة العمل الدولية من خلال "مشروع عمل لائق للمرأة فى مصر وتونس".

شهد مراسم تسليم الشهادات ايريك اوشلان مدير الفريق الوطنى للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر واريتريا، وإيناس عيارى مدير مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس والمغرب، ومى محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس.

ووجهت رئيسة المجلس، الشكر للمدربات المعتمدات، مؤكدة أنهن فريق متميز تم تدريبه باحترافية عالية، وأن أثر نجاحهن ظهر على السيدات فى العديد من القرى بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وقالت، إن المدربات المعتمدات لديهن إيمان بالقضية وبالرسالة التى يقدمونها ويقمن بجهود غير عادية من أجل حياة أفضل لجميع السيدات فى المحافظات المختلفة.

وأضافت: "أكثر ما يدعو للفخر والسعادة هو رؤية التغيير الواضح بين الأفراد سواء المدربات أو المتدربات، وما زلنا نتوقع منهن الكثير من أجل إحداث تغيير للأفضل بين السيدات فى المجتمع".

من جهته، وجه ايريك اوشلان مدير الفريق الوطنى للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر واريتريا، الشكر للدكتورة مايا مرسى على دعمها المستمر للبرنامج حتى يحقق هذا النجاح الكبير، مشيرا إلى أن البرنامج نموذج متميز للشراكة المثمرة بين آلية وطنية مهمة مثل المجلس القومى للمرأة وهيئة من هيئات الأمم المتحدة وهى منظمة العمل الدولية.

وأعرب عن سعادته بالتغيير الذى أحدثه هذا البرنامج سواء كان للمدربات أو المتدربات فى القرى التى تم الوصول إليها.

وأشادت مى محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس، بالشراكة بين المجلس القومى للمرأة ومنظمة العمل الدولية، مؤكدة أن العمل استمر فى أصعب الفترات التى شهدت انتشار جائحة فيروس كورونا، ووفقا للمنهجية بصاحبات المشروعات يمضين قدما.

وأكدت إيناس عيارى مدير مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس والمغرب، أن المدربات من المجلس القومى للمرأة لديهن الرؤية والخبرة والمعرفة باحتياجات السيدات فى القرى التى تم الوصول إليها من خلال البرنامج ومن بينها قرى مبادرة "حياة كريمة"، معبرة عن إعجابها الشديد بالجدارة والكفاءة التى يتمتع بها هؤلاء المدربات.