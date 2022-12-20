وزارة الصحة: يجب الحصول لقاح الأنفلونزا بشكل سنوى للوقاية من العدوى ومضاعفاتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب الحصول على لقاح الأنفلونزا بشكل سنوى مؤكدة أن اللقاح هام فى الوقاية من العدوى وعدم الدخول فى مضاعفات خطرة.

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات المستهدفة بالحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، والتى جاءت كالتالى:

- الأطفال خلال السنين الخمسة الأولى من العمر.

- كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة.

- أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وأمراض الصدر والكبد والكلى.

- أصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبته لجهاز المناعة ومن خضعوا لعمليات استئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة.

- السيدات الحوامل خاصة فى الثلثين الثانى والثالث وحتى أسبوعين بعد الولادة.

- العاملون بالمجال الصحي.

ومن جانبة قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن التطعيمات هامة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وواحد من أهم وسائل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسى.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، أن لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد ويمكن أخد اللقاحات فى أى وقت من العام، موضحا أن الاستفادة من القصوى من اللقاحات تكون فى فصل الخريف والشتاء لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية فى هذا الوقت مثل الانفلونزا ونزلات البرد والفيروس التنفسى المخلوى.

وشدد «عبدالغفار» على ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات فيما يخص الأمراض التنفسية التى تزداد فى فصل الشتاء، مؤكدًا حرض الوزارة على تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالأمراض التنفسية، وكذلك التوعية بأهمية التطعيمات لرفع المناعة المجتمعية ضد الأمراض المعدية.