وزير النقل: هناك فرص استثمارية كثيرة بالموانئ المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل ان هناك فرص استثمارية كثيرة فى الموانئ المصرية منهم موانئ الإسكندرية ودمياط والدخيلة وسفاجا وجرجوب وغيرها، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية لتحويل مصر لمركز للتجارة واللوجيستيات.

وأضاف أنه يتم تنفيذ 18 كم بميناء السخنة، مشيرا الى ان الموانئ بالكامل يتم تنفيذ مشروعات تطوير، موضحا أن كل الظهير الخلفى للموانئ تشهد إنشاء أماكن لوجيستية لزيادة حركة التداول والتصنيع وإعاداة تصدير المكونات الخام، بالإضافة إلى ربط الموانئ المصرية بكل المحاور والموانئ الجافة بالنقل السككى وغيرها من المحاور.

وتوقع وزارة النقل، عقد خاص بتشغيل رصيف 3/85 بين هيئة ميناء الإسكندرية وشركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO، وذلك في غطار خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالميا للتجارة و اللوجستيات.

ويحضر توقيع العقد، المهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء اسكندرية و رؤساء الموانئ البحرية، ومسؤولي الجانب الهولندى، و ذلك بمقر وزارة النقل بمدينة نصر.

ويتم تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 85/3 والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية لمواكبة الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامه والاخشاب، وذلك عن طريق زيادة المساحة التخزينية بمساحه تبلغ 35000 م٢ بطول رصيف 433 متر طولي وبعمق 15.5 متر والذي يسمح بتراكي سفن حتى 70 الف طن.

ويشهد ميناء الإسكندرية أعمال تطوير من بينها رصف الساحات والطرق والتي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع و وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحماية الحجرية وحماية القاع من النحر للركن الشمالى الشرقى للرصيف كما يتم تنفيذ المباني والمنشآت الخدمية و البوابات و الورش الفنية.