الصحة تكشف عن لقاحين مهمين للوقاية من أمراض الشتاء.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - كشفت وزارة الصحة والسكان عن ضرورة حصول المواطنين علي لقاحين مهمين أولهما لقاح كورونا، والذى يتوفر بجميع مراكز اللقاحات بالجمهورية ويحصل علية المواطنين مجانا، مشيرة إلى أن اللقاح يعطى بجرعتين و3 جرعات تنشيطية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح الثانى يمثل أهمية كبيرة وهو لقاح الأنفلونزا والذى يعطى للأشخاص فوق سن 6 شهور، ويتم توفيره فى مراكز لقاحات تابعة للوزارة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الأنفلونزا متوفر على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن التطعيمات هامة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وواحد من أهم وسائل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسى، مضيفا: أن لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد ويمكن أخد اللقاحات في أى وقت من العام، موضحا: أن الاستفادة من القصوى من اللقاحات تكون فى فصل الخريف والشتاء لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية فى هذا الوقت مثل الانفلونزا ونزلات البرد والفيروس التنفسى المخلوى.

وشدد على ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات فيما يخص الأمراض التنفسية التي تزداد في فصل الشتاء، مؤكدًا حرض الوزارة على تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالأمراض التنفسية، وكذلك التوعية بأهمية التطعيمات لرفع المناعة المجتمعية ضد الأمراض المعدية.

كانت وزارة الصحة قد ناشدت بضرورة تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 18 عاما بلقاح فيروس كورونا وذلك لتقوية مناعتهم وتقليل فرصة إصابتهم بالعدوى، موكدة أنه يجب التسجيل المسبق للحصول على لقاح كورونا من خلال البوابة الإلكترونية للحصول على اللقاح، موضحة أن لقاح فيروس كورونا يعمل على تحصين الأشخاص من العدوى ويقلل فرص إصابتهم بالفيروس.