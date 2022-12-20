محافظ أسيوط يلتقي قيادات الكنيسة الأرثوذكسية لمناقشة الاستعداد لزيارة البابا تواضروس الثاني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الأنبا يؤانس، أسقف إيبارشية أسيوط وساحل سليم والبداري وتوابعها، والأنبا ثاؤفيلوس، أسقف إيبارشية منفلوط للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك لمناقشة الاستعداد للزيارة المرتقبة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ 118 لزيارة ايبارشيات أسيوط بمختلف المراكز، فضلاً عن مناقشة استكمال مجهودات تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بأسيوط تنفيذًا لخطة الدولة لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وتنمية قطاع السياحة في مصر وتنمية الصعيد.

جاء ذلك بحضور العميد علاء عبد الجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط ـ خلال اللقاء ـ الدور الذي يقوم به البابا تواضروس الثاني من دعم أواصر التسامح والمحبة ودعم جهود التنمية في مصر.

ولفت إلى استعداد المحافظة بجميع أجهزتها لاستقبال زيارة قداسة البابا خلال الأسابيع القادمة.

وأكد التعاون والتنسيق مع مختلف إيبارشيات أسيوط وتضافر الجهود والمشاركة المجتمعية من جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأتها الدولة وتحقيق استراتيجية مصر 2030، خاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه رئيس الجمهورية للنهوض بقرى الريف المصرى وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشاد بمدى قوة نسيج الشعب المصرى وتلاحمه خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى، معلنًا دعمه الكامل لاستكمال تطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة، والتي حظيت محافظة أسيوط بمحطتين، منها دير السيدة العذراء بقرية دير درنكة ودير المحرق بالقوصية.

كما أشاد محافظ أسيوط بجهود كنائس وإيبارشيات أسيوط بمختلف طوائفها ومشاركتها في دعم العديد من القطاعات بالمحافظة، خاصة الصحة والتعليم ومحو الأمية وقطاع السياحة والتنمية والمشاركة المجتمعية.

وأشار إلى ما تبذله الدولة من جهود وما تنفذه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة، والتي تضم بمحافظة أسيوط (دير السيدة العذراء بدير درنكة ودير المحرق بالقوصية)، وذلك نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة، والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تواضراوس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حفاظًا على الإرث الإنساني لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

ونوه المحافظ – خلال اللقاء – إلى جولاته المستمرة والميدانية لمتابعة الأعمال النهائية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة بمركزي أسيوط والقوصية في عدة قطاعات منها “الرصف، والتشجير، ورفع المخلفات والقمامة وإزالة الإشغالات، ووضع لوحات استرشادية، وبوابات” وغيرها.

وأوضح أنه جارٍ نهو الأعمال بالشكل الجمالي والحضاري اللائق والمناسب لهذا المشروع الحضاري الهام، خاصة أن أعمال التطوير بالمسار قد شملت طريق دير درنكة ومدخل دير العذراء مريم بدير درنكة، حيث تضمنت رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار، وأعمال الإنارة داخل المنطقة الأثرية، وتجديد الأسوار الخارجية لها، والانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتنسيق المواقع بالأشجار، وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري، وتشجير الطريق من الجانبين بشكل جمالي وحضاري، فضلاً عن أعمال التطوير التي تمت بقنطرة جسر الجبل الأثرية والتي تربط بين حي غرب مدينة أسيوط والطريق السياحي المؤدي لدير درنكة بمركز أسيوط، حيث تم الانتهاء من تطوير القنطرة وإنشاء سور من الجانبين وإضافة مساحات خضراء لإعطاء المكان شكلا جماليا، بالإضافة إلى تطوير المنطقة وبناء حوائط مرسوم عليها رموز مقدسة أعلى العيون الأثرية وتشجير المنطقة المحيطة.

وقال: “كما شملت أعمال التطوير لمسار رحلة العائلة المقدسة والطريق المؤدي إلى الدير المحرق بقرية مير التابعة لمركز القوصية بإنشاء 3 بوابات وتطوير لأخرى، فضلاً عن اللوحات الإرشادية والمعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة والبالغ عددها 34 لوحة إرشادية ومعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة وبرجولات خشبية وغيرها من أعمال التطوير والتى تم إنشاؤها، وتابع أعمال تركيب الأعمدة والإضاءة ودهان الأسوار والبلدورات وتخطيط الشوارع المؤدية للدير”.

وعبر الأنبا يؤانس والأنبا ثاؤفيلوس عن خالص تقديرهما لجهود ودعم محافظ أسيوط لاستكمال أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة، ووضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، والتى تقام بها الاحتفالات الدينية التى تجذب المصريين مسلمين وأقباط ومختلف السياح من جميع أنحاء العالم.

وأعلنا دعمهما الكامل للمشاركة في جميع أعمال وجهود التطوير، فضلًا عن دعم برامج التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تفعيلاً للمشاركة المجتمعية، مرحبين بالزيارة المرتقبة لقداسة البابا للمحافظة والتي ستشرف إيبارشيات الأقباط الأرثوذكس بمختلف مراكز وأحياء المحافظة لاستقباله والترحيب به في زيارته التاريخية للمحافظة.