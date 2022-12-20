وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمي والتكنولوجي مع إيطاليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير/ ميكيلي كواراني سفير إيطاليا بالقاهرة؛ لبحث آليات التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وإيطاليا، بحضور د. مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولي، ود. هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بالوزارة، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء، أشاد الوزير بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإيطاليا، مؤكدًا قوة العلاقات العلمية والتعليمية بين البلدين، وخاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين مصر وإيطاليا، والاستفادة من الخبرة الإيطالية في المجالات التي تتميز بها إيطاليا كالهندسة، والطاقة، والتعليم التكنولوجي والفني.

وخلال اللقاء، استعرض د. أيمن عاشور إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمى، والتى تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أننا لدينا 27 جامعة حكومية، و 27 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة نفذت خطة طموحة للتوسع فى إتاحة التعليم العالى، ومواكبة الزيادة فى عدد السكان، مضيفًا أن الجامعات الجديدة تركز فى برامجها على الربط بين التعليم والصناعة بما يلبى أولويات الدولة، واحتياجاتها فى مجالات التنمية، وتوفير فرص عمل للخريجين بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح الوزير أن الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي (2022-2032) تستهدف الاهتمام بتدويل التعليم العالي، وتعظيم الشراكة مع الجامعات العالمية المرموقة وخاصة فى مجال التكنولوجيا فى ظل التقدم التكنولوجي السريع الذى يشهده العالم.

ومن جانبه، أشاد السفير الإيطالي بعلاقات التعاون المصرية الإيطالية في قطاعات التعليم العالي، معربًا عن سعادته بنجاح تجارب التعاون مع مصر خاصة في مجال التعليم الفني والتكنولوجي كمدرسة "دون بوسكو"، مؤكدًا استمرار التعاون في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين