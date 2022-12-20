جامعة القاهرة تنعى الدكتور يحيى الرخاوى

جدة - نرمين السيد - نعت جامعة القاهرة، ببالغ الحزن برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور يحيى الرخاوى، أستاذ الطب النفسى بكلية طب القصر العينى والأديب البارز والناقد الكبير، والذى وافته المنية عن عمر يناهز الـ89 عامًا.





وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت - فى بيان اليوم الثلاثاء - عن تعازيه لأسرة الجامعة والكلية، وأسرة الفقيد، داعيًا أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان. يُذكر أن الدكتور يحيى الرخاوى كان أحد أكبر المتخصصين فى مجال الطب النفسى، وترك بصمة كبيرة فى مجال الطب النفسى فى مصر والعالم العربى، وشغل العديد من المناصب الحيوية، منها مستشارا للطب الشرعى فى عدد من المحاكم بمصر والسعودية والسودان، وأحد الأعضاء المؤسسين للكلية الملكية للأطباء النفسيين فى إنجلترا، كما أشرف على 34 رسالة ماجستير ودكتوراه، وله مؤلفات عديدة بلغت أكثر من 40 كتابًا من أشهرها حكمة المجانين، علم النفس تحت المجهر، ومبادئ الأمراض النفسية.

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