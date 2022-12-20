شركة شبرا للصناعات الهندسية تنظم اجتماعا للعاملين (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء الاجتماع فى ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، لرؤساء الشركات والوحدات التابعة للوزارة، بضرورة التواصل الجيد مع العاملين وإطلاعهم على الموقف الحالى للشركات، وإشراكهم فى صنع القرار، وحل المشكلات التى تواجه العمليات الإنتاجية باعتبارهم عصب العملية الإنتاجية.

واستعرضت المهندسة دينا عبد المنعم، خلال الاجتماع الموقف الحالى للشركة والمشروعات الحالية والمستقبلية التى تشترك فى تنفيذها، مؤكدة على أهمية استمرار "شركة شبرا للصناعات الهندسية" فى دعم خطة الدولة التنموية والمساهمة فى جميع المشروعات القومية التى يتم تنفيذها بالدولة خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال التعاون والتكامل مع الشركات التابعة للوزارة، وكذلك الاعتماد على الطاقات البشرية والإمكانيات التكنولوجية التى تمتلكها الشركة، كما شددت على ضرورة الحفاظ على مقدرات الشركة ومتابعة سير العمل وفقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذها.

وفى سياق متصل وتحفيزا للعاملين نحو مواصلة الجهد والسعى نحو تحقيق أفضل النتائج، كرمت المهندسة دينا عبد المنعم، عامل متميز عن أدائه خلال شهر نوفمبر 2022، وكذلك تم تكريم عدد من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد بالإدارات المختلفة بالمصنع وتم توجيه التهنئة لهم باكتمال مسيرتهم المهنية، ونجاحهم فى أدائها على أكمل وجه.