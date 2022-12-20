محافظ القليوبية يعتمد مواعيد امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

جدة - نرمين السيد - اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول لصفوف النقل وشهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى للعام الدراسى 2022-2023.





ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى اعتبارا من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين. وتستعد وزارة التربية والتعليم وما يتبعها من مديريات وإدارات تعليمية ومدارس، لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023، التى تنطلق خلال شهر يناير المقبل.

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