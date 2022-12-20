فى بداية اللقاء، أشاد الوزير بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإيطاليا، مؤكدًا قوة العلاقات العلمية والتعليمية بين البلدين، وخاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين مصر وإيطاليا، والاستفادة من الخبرة الإيطالية فى المجالات التى تتميز بها إيطاليا كالهندسة، والطاقة، والتعليم التكنولوجى والفنى.
واستعرض أيمن عاشور إستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أننا لدينا 27 جامعة حكومية، و27 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة نفذت خطة طموحة للتوسع فى إتاحة التعليم العالى، ومواكبة الزيادة فى عدد السكان، مضيفًا أن الجامعات الجديدة تركز فى برامجها على الربط بين التعليم والصناعة بما يلبى أولويات الدولة، واحتياجاتها فى مجالات التنمية، وتوفير فرص عمل للخريجين بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
وأوضح الوزير، أن الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى (2022-2032) تستهدف الاهتمام بتدويل التعليم العالى، وتعظيم الشراكة مع الجامعات العالمية المرموقة وخاصة فى مجال التكنولوجيا فى ظل التقدم التكنولوجى السريع الذى يشهده العالم.
ومن جانبه، أشاد السفير الإيطالى بعلاقات التعاون المصرية الإيطالية فى قطاعات التعليم العالى، معربًا عن سعادته بنجاح تجارب التعاون مع مصر خاصة فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى كمدرسة "دون بوسكو"، مؤكدًا استمرار التعاون فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم العالى يؤكد قوة العلاقات العلمية والتعليمية بين مصر وإيطاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.