وزير التنمية: دعم كامل لتمكين ذوى الهمم فى جميع القطاعات

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير إلى حرص الوزارة والمحافظات على توفير سبل الدعم اللازمة لهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرعة دمجهم مع أقرانهم فى المجتمع ، خاصة مع زيادة الإدراك والاستيعاب لقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة، والتوعية بحقوقهم وأهمية دعم أسرهم.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى متمثلا فى الجمعيات الأهلية للعمل على دعم الخدمات التى يحتاجونها، وتقديم كافة التسهيلات لضمان مستقبل أفضل لهم.

وتلقى وزير التنمية المحلية تقريراً عن الإجراءات التى تقوم بها المحافظات لتمكين ذوى القدرات الخاصة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم فى 15 محافظة هى: القاهرة والغربية وأسيوط والمنيا وجنوب سيناء والدقهلية والأقصر والسويس وبنى سويف وبورسعيد والوادى الجديد والإسكندرية والشرقية ومطروح والفيوم.

وأعلن وزير التنمية المحلية، دعمه الكامل لتمكين ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى كافة القطاعات، مع توجيه اهتمام خاص للمرأة ذات الإعاقة، مشيرا إلى اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ محافظات صديقة للمرأة ذات الإعاقة، لدعم وتمكين السيدات من ذوى الهمم بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودمجهن فى المجتمع وزيادة الوعى بقضاياهن الخاصة، ودعم المفاهيم الصحيحة من أجل تمكينهن فى المجتمع.

وأكد أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات بكافة أجهزتها التنفيذية والمجلس القومى لشئون الإعاقة والجهات المعنية لتقديم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوى القدرات الخاصة، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم فى كافة القطاعات باعتبارهم طاقة أمل ونور للجميع، ومصدر قوة و عزيمة و مواصلة العطاء وبذل كل الجهد لتنمية وطننا الغالى مصر، والنهوض به حتى نصل بتكاتف الجميع وترابطه إلى كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات، موجها الشكر والتقدير لكل أم مصرية كافحت وسهرت الليالى من أجل تربية أبنائنا من ذوى الهمم.

وأشار التقرير الذى تلقاه الوزير إلى قيام المحافظات المشار إليها، بتخصيص شباك لذوى الاحتياجات الخاصة فى مراكز الخدمات التكنولوجية ، لإنهاء الخدمات لهم بسهولة ويسر، و توفير الأجهزة التعويضية لهم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ، و الاشتراك فى المسابقات الرياضية و الفنية، وتوفير فرص عمل سواء من خلال استيفاء نسبة الـ 5% التى حددها القانون، أو بالتنسيق مع القطاع الخاص، و تنظيم رحلات لهم من خلال مبادرة "اعرف بلدك".

كما أشار التقرير إلى إصدار محافظة الغربية 20 ألف بطاقة خدمات متكاملة و جارى إصدار 18,2 ألف بطاقة، والقاهرة 12,6 ألف بطاقة ، كما أصدرت محافظة المنيا 5203 بطاقة، والوادى الجديد 2800 بطاقة، والشرقية 29 ألف بطاقة، ومطروح 721 بطاقة خدمات.

وأبرز التقرير جهود محافظة بورسعيد لتوفير دليل خدمات بطريقة برايل بالمراكز التكنولوجية، وتمكين ذوى الهمم من تولى الوظائف القيادية و الاشرافية، وعمل استبيانات دورية لقياس رضا ذوى الهمم عن برامج بناء القدرات، والحجز الإلكترونى للحصول على بطاقة الخدمات، وإنشاء نادى الحرية لذوى الهمم.

كما أوضح التقرير قيام محافظة أسيوط بتنفيذ رامبات فى 35 مجمعا للخدمات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و أماكن تقديم الخدمات، وقامت محافظة المنيا بإنشاء 6 رامبات و توفير كراسى متحركة فى محطات السكة الحديد ، إضافة إلى 20 رامب فى عدة مناطق المنيا، وقامت محافظة القاهرة بإنشاء حضانات لذوى الهمم و دار للمكفوفين لكبار السن مجانا بحى الشرابية، كما تم إنشاء 20 مكتب تاهيل لتقديم الخدمات، فيما قامت محافظة الوادى الجديد بإنشاء مركز متخصص تكلف 45 مليون جنيه لتأهيل ذوى الهمم و تفعيل طاقاتهم و سرعة دمجهم فى المجتمع، وخصصت محافظة الإسكندرية شاطئ خاص لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار التقرير إلى جهود محافظة الشرقية فى تنفيذ برنامج للكشف المبكر لكل أنواع الإعاقة، وإنشاء 15 دور رعاية و إيواء و حضانات، و14 مدرسة لذوى الاحتياجات إضافة إلى 9 فصول للدمج ملحقة ببعض المدارس، وتحقيق الدمج التعليمى لـ10 آلاف طالب وطالبة فى مختلف المراحل التعليمية، فيما قامت محافظة بنى سويف بعقد ملتقى للحقوق الاقتصادية للأشخاص من ذوى الهمم فى شهر أغسطس الماضى.

وأوضح آمنة، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات لتمكين ذوى الهمم ودعمهم، منها إنشاء وحدات لدعم ذوى الهمم بجميع المحافظات، لتفعيل المتابعة والتواصل المستمر والمباشر معهم، واستقبالهم لحل شكواهم، والاستجابة العاجلة لجميع طلباتهم من خلال التنسيق مع جميع الجهات بالمحافظات، وقامت الوزارة بالإشراف على تنفيذ رامبات وإتاحات فى بعض الأحياء مثل الزمالك والمعادى بمحافظة القاهرة، وذلك من خلال توقيع بروتوكولى تعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة ومؤسسة "صناع الخير للتنمية" وشركة بيبسى كولا مصر، مؤسسة مصر الخير وبنك التعمير والإسكان ، لتنفيذ 65 "رامبا" لذوى الهمم بالشوارع التى تم تحديدها.

ووجه الوزير المحافظين بعقد لقاءات دورية مع ذوى الهمم وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، والمضى قدماً فى تنفيذ إجراءات إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والأماكن الخدمية العامة ودور العبادة لتسهيل تحركاتهم، ودعمهم فى مجالات التعليم، والصحة، والتوظيف، والسكن، والخدمات التثقيفية، ورفع الوعى المجتمعى تجاه هذه الشريحة للحصول على جميع حقوقهم.

وشدد آمنة على تشجيع وتكريم المتميزين من ذوى الهمم، وتوفير فرص عمل فى الوظائف الخاصة بنسبة الـ 5% التى حددها القانون، وإعداد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لتدريبهم على الحرف اليدوية والحرفية المناسبة لظروفهم، وتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم فى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة مدرة للدخل من خلال "مشروعك" و"صندوق التنمية المحلية"، والاستفادة من المميزات المقدمة لهم، ومنها تخفيض تكلفة الإقراض الى 4% للمشروعات المنفذة من صندوق التنمية المحلية، والاستفادة من مميزات منصة "أيادى مصر" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية المميزة طوال العام، وأيضا فى المعارض الداخلية والخارجية، وتذليل أية معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعى، فضلًا عن إلحاقهم بالدورات التدريبية والبرامج التى تستهدف تدريب وتشغيل ذوى الهمم من أجل صقل مهاراتهم بمتطلبات سوق العمل فى مختلف قطاعات التشغيل، لفتح آفاق المستقبل لهم.

وأضاف آمنة أن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، مشددا على تعميم المبادرة فى باقى شوارع العاصمة والمحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم كل أشكال المساعدة والدعم فى الطريق دون إشعار ذوى الاحتياجات الخاصة بأنه يحتاج للمساعدة بشكل مباشر، مع ضرورة توفير الإشارات واللافتات بالشوارع لتتضمن الرمز الاسترشادى الخاص للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة.